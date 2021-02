Sydfynske Patina udgiver debutalbum: - Det er en kæmpe forløsning

De sidder rundt om et bord og signerer vinylen. Faktisk er det deres anden udgivelse, men den første vinyl-udgivelse var en opsamlings-EP, og den tæller ikke rigtigt, hvis man spørger de tre drenge i bandet Patina.

Det er fandeme en stor dag. Gregers Møller Jensen, PATINA

Det, der tæller, er en pladeudgivelse. Og vinylen, de signerer i Nordsø Records lokaler i Nordhavn i København, er deres debutplade.

- Det er fandeme en stor dag, siger Gregers Møller Jensen, der en af de tre trommeslagere og forsangere i front af bandet Patina, som oprindeligt blev dannet i musikskolen i Svendborg.

- At udgive en plade er fandeme fedt, siger Mads Skov Hansen, der er et det andet medlem i bandet. Han synger og spiller trommer ligesom de to andre frontfigurer.

Kæmpe forløsning

Debutpladen hedder Drømmefanger og indeholder ti sange, som er skrevet henover det sidste halvandet år. Skriveriet gik igang efter de vandt Karrierekanonen i august 2019. Det er en musikkonkurrence arrangeret af Danmarks Radios P3 og P6, hvor præmien ikke er en pladekontrakt, men en koncert på Smukfest og ikke mindst professionel sparring og vejledning efterfølgende.

- Det er mange måneders arbejde, der kulminerer, og det bliver jo en kæmpe forløsning at kunne sige, 'pladen er ude, nu er den jeres', siger Søren Bastrup Bojsen, der er tredje sanger og trommeslager i bandet.

Musikredaktør Simon Staun fra Fyens Stiftstidende har fulgt bandet siden begyndelsen og har også lyttet til det nye album, som han kalder en vellykket debut.

- Det er en plade, der viser alle de kvaliteter, som bandet har. Jeg synes, den energi, som man har oplevet, at bandet har live, har de formået at overføre til albummet. Det er en af de helt store styrker, siger han.

Det er mange måneders arbejde, der kulminerer. Søren Bastrup Bojsen, PATINA

- Jeg synes dog også, at nogle af deres tekster er lidt for abstrakte og lidt for svære at forstå i forhold til det her popunivers, hvor det gerne må være ret catchy.

I Nordsø Records lokaler signerer de tre musikere fortsat de mange vinyler. Hver eneste vinyl får en autograf med stor præcision. Den skal sidde det rigtige sted på pladen uden at ødelægge coveret, den skal være tilpas størrelse, og tuschen skal tørre ordentligt.

Sirligt mærker Mads på en af vinylerne, om autograferne er tørre. Han lægger den tilbage i kassen, hvorfra den skal ud til landets vinylbutikker.

Stået sammen om pladen

Indspilningen af sangene er foregået i bandets meget lille og ydmyge studie i Rødovre i en bygning, hvor mange andre nye bands har til huse i små lokaler, hvor både indspilning og koncertøver foregår.

Hvem er Patina? Bandet kommer oprindeligt fra Svendborg, hvor de tre frontmænd fandt sammen i musikskolen og spillede sammen i marimbaorkestret

Bandet består af de tre frontmænd Søren, Mads og Gregers - og fire andre mænd som spiller med live

De dannede bandet Patina i deres fritid tilbage ved årsskiftet til 2018

Den 3. oktober 2018 udgav de deres første single 'miner_paa_papir', hvor den også blev spillet på P6 Beat i programmet 'Debut'

Herefter tilmelde de sig Karrierekanonen 2019, som de endte med at vinde sammen med to andre bands

Den 4. oktober 2019 udgav de en EP med deres første syv sange

I efteråret 2019 var de support på to store arena-koncerter med Alphabeat

I 2020 support på Alphabeats danmarksturné

I efteråret 2020 optrådte de første gang i eget navn på deres egen tour - en tour, der endnu ikke er afsluttet

Den 26. februar 2020 udgiver bandet deres første plade, som hedder 'Drømmefanger' Se mere

- Numrene prøver at omfange det, vi gerne vil som band. Nemlig at være et grænsesøgende projekt, som tør både spille pop, rock og punk, siger Søren Bastrup Bojsen og fortsætter:

- For os er den røde tråd på pladen tid og eksistens, og hvorfor vi gør, som vi gør.

- Hvis jeg har et budskab med pladen, er det, at vi har stået sammen om at lave en plade med alt, hvad det indebærer, supplerer Gregers Møller Jensen.

Målet med pladen er uden sammenligning at komme ud og spille live for et publikum i alle afkroge af Danmark. Dét er der, de hører hjemme og skal gøre sig gældende i branchen. Det var bandet, som i liveudgaven er syv personer, også godt i gang med, inden statsminister Mette Frederiksen igen lukkede landet ned i starten af december 2020.

- Jeg ser ubetinget Patina som et liveband. Det var et hårdt slag for dem ikke at få spillet alle de festivalkoncerter i sommeren 2020, som de havde set frem til, siger Simon Staun, som også ser dem spille mange koncerter fremover og især peger på én festival, hvor de hører hjemme.

- Alt ved dem skriger Roskilde Festival. De vil blive båret på hænder og føder med deres optræden, og med udgivelsen af 'Drømmefanger' er det et liveband med lidt flere værktøjer i kassen, som de kan tage frem.

Ny plade er næste projekt

Nu er koncerterne udskudt på ubestemt tid, men det skræmmer ikke drengene. Faktisk mener de, at coronapausen har været god for dem, fordi de kunne trække sig tilbage, stoppe og fokusere på det vigtigste - nemlig musikken, som de skal optræde med.

Det fokus afspejler sig også i debutpladen, hvis man spørger musikredaktør på Fyens Stiftstidende, Simon Staun.

- Jeg giver den fire ud af seks stjerner (i Fyens Stiftstidendens anmeldelse, red.). Det er et altovervejende godt album, hvor der er enkelte ting, der kan forbedres, siger han med henblik på særligt tekstuniverset, som mangler en smule for at være nemt at synge med på.

Alt ved dem skriger Roskilde Festival. Simon Staun, musikredaktør, Fyens Stiftstidende

Drengene i Patina håber dog, at folk kan synge med på deres sange, når de skal ud og spille live. For det skal de, det er de ikke i tvivl om. Corona skal bare tillade det, men det stresser bandet ikke over

- Vi kommer til at makse ud. Vi kommer til at følge det her til dørs. Når jeg kigger på de to andre og resten af bandet, oplever jeg ikke, at der er tvivl omkring det, siger Gregers Møller Jensen, som indtil tourbussen igen ruller vil være at finde i studiet med resten af bandet, hvor arbejdet fortsætter.

- Jeg glæder mig allerede til at komme i gang med den næste plade. Så forhåbentligt bliver det her noget, man gentager, siger Søren Bastrup Bojsen, mens han læner sig tilbage i stolen og kigger på de to andre i bandet, der nikker anerkendende.

Drengene skal signere 500 vinyler, som skal ud i landets pladebutikker. De er kun halvvejs, da interviewet er omme. Men som med alt andet tager de autografskrivningen med ro og lader sig ikke stresse af, hvad der sker omkring dem.

Den 26. februar 2020 udgiver Patina deres første album, 'Drømmefanger'. Foto: Lasse Back Frost