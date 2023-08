Tre mænd varetægtsfængslet i sag om groft hjemmerøveri

Tre mænd er blevet varetægtsfængslet i sagen om groft hjemmerøveri på en adresse på Hesselbjerg i Svendborg.

Det skriver Fyns Anklagere på det sociale medie X.

Klokken 14 blev de tre mænd fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg.

Der er ifølge Fyens Stiftstidende tale om en 25-årig, 39-årig og 51-årig mand. Her har den 25-årige fået to ugers varetægtsfængsling, mens de to andre fik fire uger.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 04.18, hvor de tre mænd blev anholdt 11 minutter senere.

Ifølge Ekstra Bladet er der tale om særdeles voldsomt overfald, da et ægtepar blev udsat for hjemmerøveriet. Her skulle en 65-årig mand være blevet slået flere gange på kroppen med skaftet af et oversavet jagtgevær eller koben af en af gerningsmændene.