Tysk storklub henter Emil Madsen i GOG

GOG-spilleren Emil Madsen skifter efter næste sæson den danske liga ud med Bundesligaen.



Højrebacken har således skrevet under på en fireårig kontrakt med den tyske storklub THW Kiel.

Den 22-årige Madsen har underskrevet en fireårig kontrakt gældende fra sommeren 2024, oplyser Kiel på sin hjemmeside.

- THW Kiel er en af de største klubber i verden og har en utrolig appel, en ægte aura. Det har altid været mit mål at spille for denne klub på et tidspunkt i Kiel Arena med dens mange fans, siger Emil Madsen.

- Det gør mig meget stolt, at drømmen går i opfyldelse, og jeg er beæret over, at klubben har gjort så stor en indsats for at følge mig.

Emil Madsen var en stor profil hos GOG i den forgangne sæson, hvor den fynske klub genvandt det danske mesterskab og nåede kvartfinalen i Champions League.

Madsen blev endda topscorer i hele Champions League-sæsonen med sine 107 træffere.

Derfor er Kiel også meget begejstret for den kommende danske nyerhvervelse.

- Han er vores absolutte drømmeløsning på højrebacken. At sige, at Emil er et kæmpe talent, vil bestemt være en underdrivelse, siger Kiel-direktør Viktor Szilagyi.

- Hans udviklingskurve er stejlt på vej opad. Det ikke mindst afspejlet med de imponerende tal i Champions League og den hjemlige liga. Trods sine kun 22 år tager Emil ansvar, han overbeviser med sin spilleforståelse, eksplosivitet og målsult.

Kiel har i den forgangne sæson rådet over Niklas og Magnus Landin, men førstnævnte skifter til Aalborg fra den kommende sæson.

/ritzau/