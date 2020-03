Fynbo er verdensmester i parløb efter magtdemonstration

Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen er verdensmestre i parløb.

Det står klart, efter danskerne søndag eftermiddag fejede al modstand af banen og sejrede i velodromen i Berlin.

Danskerne fik en fantastisk start på parløbet, og det formåede de andre nationer aldrig at svare tilbage på. Derfor kunne danskerne hive sejren i land, imens New Zealand og Tyskland tog sig af henholdsvis sølv og bronze.

Dermed er danskerne både europamestre og verdensmestre i parløb, som i år for første gang også er med i det olympiske program.

Danskerne får drømmestart

Herrernes parløb består af hele 200 omgange - svarende til 50 kilometer - og danskerne var aktive fra start på de skrå brædder i Berlin. De rød-hvide herrer fik hurtigt placeret sig i den forreste del i feltet, og allerede i første spurt fik Danmark point, da Lasse Norman Hansen sikrede danskerne ét enkelt point.

Men danskerne ville ikke bare nøjes med at spurte med om pointene. Efter bare 15 omgange satte Lasse Norman Hansen et angreb ind, og ingen af de andre nationer kunne følge med i første omgang. Det sikrede Danmark fem point i både den anden, tredje og fjerde spurt, og de rød-hvide kæmpede videre for at få lukket omgangen og sikre sig de 20 ekstra point.

Danskerne måtte kæmpe hårdt for at hente omgangen, og efter 43 omgange lykkedes det de rød-hvide at indhente feltet. Derfor var Danmark efter den første fjerdedel af løbet langt foran, da de havde samlet 36 point på førstepladsen, mens New Zealand på andenpladsen til sammenligning havde seks point.

Danmark fortsætter magtdemonstration

Efter at have taget en omgang på de andre nationer fik Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv hurtigt samlet luft i feltet. Men det var ikke længe, danskerne holdt sig tilbage. I syvende spurt hentede danskerne et enkelt point, mens de i både niende og tiende spurt sikrede sig maksimumpoint, nemlig fem point i hver.

Derfor øgede de rød-hvide deres føring gradvist og førte efter halvdelen af løbet med mere end 30 point ned til nummer to.

Faktisk var det meget få spurter, hvor Danmark ikke var med i pointene. Efter 12 spurter stod Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv noteret for 54 point, mens New Zealand havde 17 og Holland 14. Derfor skulle de andre nationer jagte omgange på rød-hvide, hvis ikke guldet skulle ende om halsen på de to danskere.

Rivaler jagter forgæves omgang

Med under 50 omgange til mål forsøgte Polen og Tyskland at stikke af fra feltet. Men det ville danskerne ikke tillade, så Lasse Norman Hansen viste sin store styrke og indhentede hurtigt udbryderne.

Derfor måtte danskernes rivaler sande, at kampen om guldet var overstået, og at de i stedet måtte sætte alt ind på at besætte de andre pladser på podiet. Imens danskerne havde 62 point efter de første 17 spurter, havde Holland 27, mens New Zealand havde 26.

I den afsluttende spurt var Danmark ikke med iblandt pointene, men det var ligegyldigt for de rød-hvide, for uanset udfaldet af den ville de vinde guldet. Til gengæld blev den afsluttende spurt afgørende for Tyskland, der sprintede sig til en samlet tredjeplads i løbet.

Danskerne endte på 62 point, imens New Zealand på andenpladsen hentede 33 point. Tyskland tog den sidste podieplads med 32 point.