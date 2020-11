Inter-direktør åbner for Eriksen-salg

Den fynske landsholdsprofil Christian Eriksen passer ikke ind på cheftræner Antonie Contes mandskab i Inter.

Det siger klubbens sportsdirektør Guiseppe Marotta til Football Italia.

- Det afgørende er, om man kan få det til at passe sammen.

Læs også Rygter om Eriksen til Real Madrid blusser op igen - nu reagerer Zidane

- Fodbolden er fyldt med den slags situationer, hvor spillere bliver købt ind, men bagefter viser det sig så, at de ikke passer ind i det taktiske system, eller på det hold de skal være en del af, siger Marotta til fodboldmediet.

Den 28-årige dansker skiftede i januar fra Tottenham til Inter, men midtbanespilleren venter endnu på et afgørende gennembrud.

Lørdag fik han seks minutter som sen indskifter, da Inter slog Sassuolo med 3-0 på udebane i Serie A.

- Vi købte Eriksen i januar for 20 millioner euro (150 millioner kroner), hvilket var en rigtig god handel for os på transfermarkedet, en god mulighed, men det er naturligvis op til træneren at lave sine evalueringer og sætte holdet.

- Hvis vi når hen til januar, og spilleren ikke spiller regelmæssigt og beder om at blive solgt, så vil vi håndtere den situation – uden den mindste kontrovers, siger sportsdirektøren.

Marotta forklarer, at det er vanskeligt at ramme plet hver gang på transfermarkedet.

Læs også Christian Eriksen vil snuppe Schmeichels landskampsrekord

- Naturligvis forsøger vi altid at forbedre os og få det bedste ud af de muligheder, der opstår på transfermarkedet, men problemet er at finde spillere, der passer ind på holdet og kan forbedre det.

- Dette var en positiv operation på transfermarkedet, men det viste sig, at det ikke passede ind i den tekniske og taktiske vision.