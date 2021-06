Italiensk avis modtog 'eksplosion af beskeder' om populær Eriksen

Davide Stoppini er journalist for Italiens store avis La Gazzetta dello Sport, og han fortæller om den store interesse fra den italienske befolkning.

- Vi modtog en eksplosion af beskeder lørdag aften og søndag morgen fra folk, der ville have en status på Eriksen og vide mere. Han er en god fodboldspiller, men folk holder også af ham, fordi han er en rigtig god fyr, siger Stopponi til TV 2 SPORT.

Respekt fra danske journalister

Det var i slutningen af første halvleg mod Finland, at Christian Eriksen kollapsede på banen. Her fik han et stød fra en hjertestarter, inden han kom til bevidsthed igen og efterfølgende fragtet i ambulance til Rigshospitalet.

Hans tilstand blev samme aften erklæret stabil, og han har siden været igennem en række undersøgelser for at blive klogere på årsagen til hjertestoppet.

Davide Stoppini befandt sig i København, da tragedien fandt sted. Han tog efterfølgende også forbi Rigshospitalet, og han var positivt overrasket over, hvor få journalister der var på plads ude foran.

- Hvis der i Italien sker et uheld med en spiller, vil der stå mange journalister ude foran hospitalet. I København så jeg nærmest kun tre-fire journalister, og det tolker jeg som, at danskerne viser ham respekt, siger Gazzetta-journalisten, som siden har været forbi Eriksens fødeby Middelfart.

Danmarks kamp mod Finland blev senere genoptaget samme aften. Finland vandt 1-0.

Næste EM-kamp for Danmark er torsdag mod Belgien.