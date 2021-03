Det er ikke kun på banen, det kører for Viktor Axelsen.

Den danske badmintonstjerne har også tur i den uden for badmintonhallen.

Fredag kunne Viktor Axelsen således dele en glædelig nyhed på sin Instagram-profil:

- Heldigvis sagde hun ja.

Sådan skriver Axelsen til billedet, der viser to hænder - den ene med en funklende vielsesring. Og ja, ganske rigtigt: Viktor Axelsen skal giftes med kæresten, Natalia Koch Rode, der også er badmintonspiller.

Sammen har badmintonparret en datter ved navn Vega. Hun kom til verden i foråret 2020.

Suveræn start på 2021 for Axelsen

Viktor Axelsen har - også udover frieriet - fået en forrygende start på 2021.

Her har han allerede nu vundet hele tre turneringssejre, og så sent som i søndags vandt han suverænt finalen ved Swiss Open.

Den 27-årige badmintonspiller har kun tabt én eneste kamp i indeværende år. Det var til landsmanden Anders Antonsen ved sæsonfinalerne.

I hele 2021 har Axelsen kun tabt tre sæt. To af de tre sæt var netop i finalen ved sæsonfinalen i Bangkok, hvor han led det hidtil eneste nederlag i over et år til Antonsen.

Axelsens 2021:

Thailand Open I: Vinder

Thailand Open II: Vinder

Sæsonfinalen: Nummer to

EM for blandede hold: Vinder

Swiss Open: Vinder

Viktor Axelsens næste opgave er All England, hvor han skal forsvare sin titel fra 2020.

Og så skal han altså også i gang med at planlægge sit bryllup.