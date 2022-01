Blå partier kritiserer Bramsen: - Det er en vanvittig situation

En "afskrækkelsesmission"

Niels Flemming Hansen, forsvarsordfører for de konservative, er enig.

Han fortæller til TV 2, at han, inden Esbern Snare sejlede ud 24. oktober 2021, spurgte forsvarsministeren, hvad der skulle ske, hvis de danske soldater fangede pirater.

- Jeg fik bare at vide, at det ville aldrig ske. Men nu er vi altså havnet her, siger han.

Det har ikke været muligt for TV 2 at få en kommentar fra Trine Bramsen omkring løsladelsen af de drabsigtede pirater.

Forsvarsministeren har tidligere udtalt til Ekstra Bladet "at de færreste havde set komme", at pirater ville skyde på danske frømænd, som tilfældet var 24. november.

Inden fregatten sejlede ud, gjorde Trine Bramsen det også klart, at der alene skulle være tale om en "afskrækkelsesmission".

Det har ingen konsekvenser

Både Preben Bang Henriksen og Niels Flemming Hansen er bekymret for det signal, det sender, at de formodede pirater bliver løsladt uden straf.

- Hvis man kan gøre noget så forfærdeligt, for kun at sidde fanget to måneder og så blive løsladt igen, hvad forhindrer så andre pirater i at gøre det samme?, lyder det blandt andet fra K-politikeren.