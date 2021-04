Bortadoption ved tvang: Fynsk adoptivbarn blander sig i debat

- Jeg synes faktisk, at det er lidt forfærdeligt, og et overgreb på børnene. Jeg synes ikke, man sætter børnene i fokus, når man vælger at gøre det. For de kan ikke selv beslutte det. Og de biologiske forældre, hvorfor ikke give dem chancen og hjælpe dem, i stedet for at fjerne barnet, siger hun.

Men hvorfor synes du, det er forfærdeligt, hvis barnet får en bedre opvækst et andet sted?

- Fordi det kan være svært for barnet at knytte sig til de forældre. Hvis jeg vidste, at der var nogen derude, der ledte efter mig og ville have mig tilbage, ville det være helt knusende. Selvom det er en god og ordentlig adoption, så kan det udvikle sig til en identitetskrise hos barnet, som kunne være undgået, hvis man havde hjulpet forældrene, lyder det fra Nanna Behmer.