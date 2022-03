International sportsweekend på Fyn: - Vi har været i en kummefryser i næsten to år

I Jyske Bank Arena var der lørdag eftermiddag høj stemning af kampgejst og publikummer, da de danske håndboldkvinder spillede lørdag mod Rumænien. Her vandt de en overbevisende sejr og er nu klar til EM-slutrunden.

Verdens øjne hviler på fynsk cykling

Få kilometer fra håndboldkampen var delegerede fra det europæiske cykelforbund UEC's årlige kongres samlet for at se på den fynske velodrom i Thorvald Ellegaard Arena.

- Det er altid sjovt at vise vores faciliteter frem. Det er vores idé at vise andre lande, at det ikke behøver at være super-arenaer til 300 millioner for at få noget op at køre, siger Claus Rasmussen, der er formand for Cykling Odense.



Her deltager repræsentanter fra 50 forskellige lande for at høre, hvordan alle aspekter af cykling bliver håndteret på Fyn.