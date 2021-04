Falsk rugemor fra Fyn stukket af med barn: Far har ikke set sin søn i to måneder

For Mohammed Faraji er det dog ikke vigtigt, hvorvidt Rikke ender med at få en længere straf, hvis hun vender tilbage.

Hans øjne er blanke, da han holder en pause i talestrømmen og kigger væk. Mohammed Farajis tætte krop bevæger sig i små ryk i takt med de lavmælte hulk, han forsøger at undertrykke.

Hans tanker kredser om én ting:

- Lige nu er jeg fløjtende ligeglad. Jeg vil bare gerne have min søn hjem. Lige meget hvad det koster, siger han.

I mellemtiden har han fået midlertidig fuld forældremyndighed over sin søn. Men han har ikke haft kontakt med barnet, siden Rikke forsvandt for næsten to måneder siden.

Mohammed Faraji har dog forsøgt at sende en video afsted til sønnen. Om han har set den, står hen i det uvisse.

- Jeg håber, at du har det godt og tror, at du er på ferie sammen med mor. Far savner dig og glæder sig til at se dig igen, lyder det fra den pixelerede mobiloptagelse.

Rikke: - Det handler om at passe på min søn

Rikke har ikke ønsket at stille op til interview. Gennem sin advokat har hun dog svaret skriftligt på en række spørgsmål, som Gravegruppen på TV 2 PLAY har stillet.

Her skriver hun blandt andet, at det "ikke er relevant", hvor hun befinder sig lige nu, men at både hun og sønnen har det godt.

Samtidig understreger Rikke, at hun ikke er flygtet for at slippe for sin fængselsdom for bedrageri.

- Det handler det ikke om. Det handler om at passe på min søn. Straffen kommer jeg til at tage, og det har jeg været afklaret med længe, skriver hun.