Jensens Bøfhus taber omdiskuteret sag

Restaurantkæden opsagde sidste forår en 30 år gammel overenskomst og lockoutede 3F'erne, som sidenhen svarede igen med strejke.

Sagens kerne er, at en konfliktramt virksomhed ikke kan modtage offentlig støtte på grund af princippet om, at staten ikke må ikke tage parti i arbejdskonflikter.

Derfor har staten under coronakrisen ikke kunnet udbetale lønkompensation til de medarbejdere, der tidligere var dækket af 3F-overenskomsten, hvilket er langt hovedparten af de ansatte.

Tab på 20 millioner

Den manglende lønkompensation har ifølge Jensens Bøfhus ramt restaurantkæden hårdt.

Ifølge Berlingske har konflikten kostet Jensens Bøfhus i omegnen af 20 millioner kroner, og omkring 300 medarbejdere blev fyret under den første nedlukning af samfundet sidste år.

Jensens Bøfhus mener, at 3F har handlet disproportionalt. Dermed har konsekvenserne af den igangværende konflikt mellem restaurantkæden og 3F under coronakrisen haft uforholdsmæssige store konsekvenser for virksomheden, mener den selv.

Målet for Jensens Bøfhus med sagen i Arbejdsretten har været, at 3F skal anerkende, at konflikten er ulovlig, og at den skal ophøre.