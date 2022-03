Faktatjek: Rådmand kan ikke dokumentere egne udtalelser om russiske musikeres holdning til Ukraine

En antagelse

TV 2 Fyn har forsøgt at få rådmand Søren Windell, som sidder med i bestyrelsen, til at forklare, hvem det er, der har ført samtalerne med deltagerne i konkurrencen.



Det spørgsmål har rådmanden dog ikke været i stand til at besvare.



- Det er en antagelse, jeg har foretaget. Når man vælger at være med i en konkurrence, som starter med at fortælle, at man er imod krigen både i ord og musik og hylder Ukraine, så må man ligesom antage, at man har valgt side.

- Du kan ikke lægge hovedet på blokken og sige, at der har været ført samtaler?

- Nej, det kan jeg ikke, siger rådmanden.