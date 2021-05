Rejserestriktioner lempes - et land og flere regioner bliver gul

Verdenskortet giver et overblik over de danske myndigheders rejsevejledninger.

Konkret skal man ikke længere gå i isolation, når man kommer hjem fra endt rejse fra en gul destination.

Ligeledes afskaffes kravet om test forud for ombordstigning på fly fra gule lande og regioner.

De lempeligere rejsevejledninger skyldes, at grænserne hæves for, hvornår lande og regioner kategoriseres som ”gule”. Et land er fremover gult, når incidenstallet, som er antal smittede per 100.000 indbyggere, er lavere end 60.

Udover en række lempelser i rejsevejledningerne bliver vejledningen til Nepal som eneste land skærpet. Nepal ændrer status fra orange til rød grundet en høj forekomst af den bekymrende variant af coronavirus B1617.

I Spanien bliver følgende regioner gule:

Asturien

Baleariske øer herunder Mallorca og Ibiza med flere

Ceuta

Extremadura

Galicien

De Kanariske øer herunder Gran Canaria, Lanzarote og Tenerife med flere

Murcia

Valencia





Også Portugal vil man kunne rejse til fra lørdag. Det gælder dog kun øerne Azorerne og Madeira, mens fastlandet fortsat frarådes.

- Turismen er altafgørende for Spanien og Portugal

Meldingen fra det danske udenrigsministerium vil blive taget vel imod i både Spanien og Portugal, hvor turismen udgør en vigtig del af landenes økonomi, fortæller TV 2s korrespondent Jeppe Krogager fra Spanien.

I Spanien udgør turismen 12,2 procent af bnp, og otte procent i Portugal.

- Man kan ikke understrege, hvor vigtigt det er. Spanien har hele tiden holdt dørene åbne for turister, hvor eneste krav har været en negativ pcr-test ved ankomst. Udfordringen har været de restriktioner, der har været i de lande, hvor turisterne er kommet fra, siger Jeppe Krogager.

Han beretter om en diplomatisk krig mellem middelhavslandenes udenrigsministre, der alle har været på charmeoffensiv for at understrege, at netop deres land er åbent og trygt:

- Diplomater og udenrigsministre har talt solen sort i både Spanien og Portugal om, hvor parate deres lande er, mens nye feriekampagner har været produceret. Der har nærmest været en krig mellem middelhavslandene, om hvem der fremstod mest sikkert.