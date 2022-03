Torsdag kan ende med blodregn i Danmark

Hvis du finder spor af det nordafrikanske sand, er du meget velkommen til at sende billeder til TV 2 Fyn. Det kan du gøre lige her. Du er også velkommen til at sende billeder til TV 2 Vejret. Det kan man gøre her.

På Fyn forventes det, at regnen kan falde fra torsdag formiddag indtil først på eftermiddagen. Derudover byder dagen på temperaturer omkring fem til syv grader og en frisk til hård vind fra sydøst. I løbet af eftermiddagen kan man være heldig at kunne nyde solen i lidt tid.