Varm søndag med tæt på 30 grader

Der venter en solrig og varm søndag, hvor temperaturen kommer endnu højere op end i går.

Lokalt kan man komme helt op på 29 grader.

Søndagen kommer også lunt fra start – vi har allerede 16 til 20 grader fra morgenstund.

Og du kan lige så godt hoppe i sommertøjet fra start, for temperaturen vil hurtigt stige til mellem 25 og 29 grader, alt efter hvor i landet du befinder dig.

En del danskere må forventes at søge mod stranden, hvor badevandet i snit er oppe på 17,9 grader. Du kan finde din lokale badevandstemperatur her på siden eller i TV 2 Vejrets app under kort.

Vinden kommer vi ikke til at mærke meget til på denne flotte sommersøndag. Kun helt ude ved Vestkysten vil den tage lidt til i løbet af dagen.

Da dagen byder på masser af sol, er det med at huske solcremen. UV-indekset kommer op på seks, hvilket er højt efter danske forhold.