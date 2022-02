På jagt efter underskrifter: Bent vil have gratis bilture over Storebælt

Broafgiften på Storebælt skal sløjfes. Det mener Bent Thodsen fra Hanstholm.

Selv er han ejer af Hanstholm Camping og langt fra stamkunde hos Storebæltsbroen. Det er fire-fem år, siden han krydsede bæltet i bil.

Alligevel er det en holdning, han ikke bare har, men som han også kæmper for.

22. januar lavede han et borgerforslag, og siden har flere tusinde danskere skrevet under på, at prisen for at køre over landets længste bro bør være 0 kroner.