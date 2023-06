Mor fødte for tidligt – glæder sig over ny forskning

Hjemme hos familien Møller flyder spisebordet med billeder fra da syvårige Victoria kom til verden.

- Jeg skulle spise gennem næsen, men jeg forstår stadig ikke hvorfor, siger Victoria Møller og kigger op på sin mor Mariette, der sidder på stolen ved siden af.

- Det skulle du, fordi du ikke havde kræfter til at spise almindeligt. Så kørte mælken bare direkte gennem slangen og ned i maven. Så kunne du spare på kræfterne og blive tyk, svarer Mariette Møller.

Victoria fniser.

Victoria blev taget seks uger for tidligt ved kejsersnit, fordi Mariette Møller havde fået svangerskabsforgiftning. En lumsk sygdom, der er skjult for de fleste gravide, men kan behandles med medicin. Den kan blandt andet give hovedpine, bryst- og mavesmerter. Ved svære tilfælde kan det udvikle sig til kramper og bevidstløshed.

I disse tilfælde bliver barnet ofte bragt til verden ved kejsersnit før termin.

Derfor bringer det også stor glæde, at et forskningsprojekt i Esbjerg nu har givet ny viden om, hvad der sker i kroppen på de kvinder, der rammes af svangskabsforgiftning.

En million fra Syddanmark

I 2019 vandt fødselslægen Anne Cathrine Godtfredsen 'Et sundere Syddanmark'. Her sikrede hun sig en million kroner igennem TV SYDs og TV 2 Fyns projekt, hvor seere fra de to regioner mente, at hendes projekt om svangerskabsforgiftning skulle støttes økonomisk.

Pengene blev brugt på en stor undersøgelse, hvor blod fra hundredevis af gravide med og uden svangerskabsforgiftning blev analyseret. Det viste, at blodet reagerede på en bestemt måde under svangerskabsforgiftning.

Ifølge fødselslægen Anne Cathrine Godtfredsen er det et skridt på vejen til at kunne forudsige, hvem der rammes af svangerskabsforgiftning.

- Det betyder rigtig meget. Det er et vigtigt område at få belyst. Tidligere har man bare accepteret, at der nogen, som får svangerskabsforgiftning og nogen som ikke gør, fortæller Mariette Møller og fortsætter:

- Det giver en tryghed, at der er fokus på det i dag. Også nu hvor jeg er mor til tre piger - for deres fremtid om at gøre.

Et rutinetjek

I 2015 var Mariette Møller gravid med Victoria, og hvad der skulle have været et normalt kontrolbesøg hos jordmoderen tog sig en ubehagelig drejning. Hendes blodtryk var alt for højt, og de kunne ikke få det ned. Det er et typisk tegn på svangerskabsforgiftning.

- Jeg havde den lumske svangskabsforgiftning, der er skjult. Jeg gik rundt og kunne ikke mærke noget. Jeg havde ikke opdaget det, hvis jeg ikke havde været til de almindelige kontroller.

Efter 14 dage på medicin uden nogen effekt blev hun indlagt dagen før juleaften. Juleaften blev fejret fra hospitalssengen med familien på iPad'en. Nogle dage senere kom Victoria til verden. Med sine 1.300 gram var hun 41 procent mindre, end hun burde være.

Alt godt i dag

Den dag i dag er der intet at mærke på den unge pige.

- Det er jo en rigtig stor lettelse, at hun fungerer som alle andre på hendes alder. Hun kan følge sine jævnaldrende klassekammerater og vennerne i håndboldklubben. Det er jo fantastisk og en kæmpe lettelse efter rigtig mange bekymringer, fortæller Mariette Møller.

Efter tre uger på hospitalet blev familien udskrevet og indlagt i hjemmet. Det var dog mest risikoen for senfølger, der bekymrede de nybagte forældre.

- Vi kunne jo se, hvad andre inden på afdelingen havde at bøvle med, så vi er dybt taknemlige for, at vi er kommet så nemt igennem det hele.

Også Victoria er ganske taknemlig.

- Jeg tænker bare, at det var godt, at jeg overlevede det og ikke døde, for det ville være meget synd. Det er godt, at jeg blev rask nu og er helt fin, siger hun.