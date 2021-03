Endnu en vild sommer på Ærø? Landdistrikter arbejder for ny sommerpakke i 2021

Sommeren 2020 var for de fleste turistmål noget usikker. Udenlandske gæster kunne ikke komme til Danmark, og man frygtede derfor en hård sæson.

Sommerpakken betød, at alle øens små virksomheder ikke gik konkurs Ole Wej Petersen, Borgmester, Ærø, Socialdemokratiet

Men for særligt øerne blev den frygt gjort til skamme.

Med en sommerpakke på 700 millioner, der blandt andet betød gratis færger til de danske øer, flokkedes folk nemlig dertil, og det til stor glæde for øerne, der hungrede efter turister.

- Sidste år var sommerpakken en stor hjælp for Ærø, og vi er parate til at gøre det igen, siger Ole Wej Petersen (S), der er borgmester i Ærø Kommune, og fortsætter:

- Sommerpakken betød, at alle øens små virksomheder ikke gik konkurs. De kunne i stedet holde skindet på næsen.

Skal lære af sidste års erfaringer

Også Chris Hammersen, der er turist- og erhvervschef på Ærø, hilser en mulig sommerpakke i 2021 velkommen.

Læs også Ærø klar til fuld skolegenåbning: - Eleverne trænger til at blive en del af et fællesskab

Men ud fra erfaringer fra sidste år håber han ikke, at både bilister og gående kan komme gratis med færgen.

- Der er nogle øer, som simpelthen ikke kan tage det antal turister, som en gratis færgeovergang tillokker. På Ærø viste vi sidste år, at vi godt kan håndtere det, og nu har vi også øvet os på at klare en stor mængde turister, siger Chris Hammersen og tilføjer:

- Men hvis det ikke er helt gratis for biler at komme over, så kan vi sikre ikke at blive rendt over ende.

Stakkels færgefolk siger jeg bare. Der var virkelig run på sidste år Gitte Sejr, Cafemedarbejder, Ærø

Og formanden for Landdistrikternes Fællesråd, der altså er enigt om, at en ny sommerpakke bør indføres i 2021, mener lige som turist- og erhvervschefen, at det er vigtigt at trække på erfaringerne fra sidste års sommerpakke.

- Sommerpakken indeholdt mange gode, konkrete initiativer, som virkelig har sat skub i ø-turismen. Det er initiativer, som vi gerne ser genindført, men det er samtidig vigtigt, at vi lytter til erfaringerne fra sidste år, fortæller formand Steffen Damsgaard i en pressemeddelelse.

Ærøboerne er klar til turisterne

Også beboere på Ærø er klar til at byde turister velkommen igen til sommer - hvis altså smitten med coronavirus tillader det.

- Som situationen er i øjeblikket er det en dårlig idé, for vi har ikke noget smitte på øen i øjeblikket, og hvor meget smitte bliver der så taget med på øen?, siger Johan Kock og fortsætter:

- Men til sommer er det godt nok, at der er mange turister, for det er jo det, vi lever af.

00:27 Ærøboerne er klar til at byde turister tilbage på øen til sommer. Så længe det ikke får smitten med coronavirus til at stige. Video: Anders Høgh. Redigering: Morten Urup Skov. Luk video

Også Gitte Sejr mener, at Ærø godt kan håndtere den øgede mængde turister i sommeren 2021.

- Turisterne holder jo gang i Ærø, og det er det, der holder os i live herovre. Men stakkels færgefolk siger jeg bare. Der var virkelig run på sidste år, siger hun.

For Bo Mikkelsen er håbet også, at der er kapacitet til at tage sig af de forhåbentlig mange turister, som vælger at besøge Ærø til sommer.

Læs også Fynske sommerhuse sælges dobbelt så hurtigt som sidste år

- Sidste år var der fyldt op over det hele, men det gør mig ikke noget. Jeg har ikke noget imod at dele øen med andre. Og det er jo også rigtig godt for Ærø, når der er mange turister, siger Bo Mikkelsen.