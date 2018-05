Biogas: Investering på 2,5 mia. sættes måske på stand by

NGF Nature Energy kigger mod Vesteuropa og USA. Selskabet vil udvide i lande, hvor der er meget biomasse og meget brug for biogas.

Lovende perspektiver i USA og Vesteuropa kan sætte færdiggørelsen af danske biogasanlæg på stand by.

Det skriver fagmediet EnergiWatch på baggrund af et interview med direktør Ole Hvelplund fra det tidligere kommunalt ejede selskab NGF Nature Energy på Ørbækvej i Odense.

De tidligere planer om at Nature Energy vil bygge yderligere ti biogasanlæg i Danmark til en samlet investering på 2,5 milliarder kroner, må vige til fordel for en bid af det europæiske eller amerikanske marked, hvis det viser sig, at selskabet får succes der, oplyser Nature Energy til mediet.

Læs også Bestyrelsesformand for Nature Energy: - Lukkethed er demokratisk princip

- Vi kigger først og fremmest i retning af lande i Vesteuropa og USA. Vi vil udvide i lande, hvor der er meget biomasse og meget brug for biogas. Vi vil have mange anlæg i de lande, vi går ind i, og det er en ret stor vækst, vi forventer at få i udlandet, siger administrerende direktør Ole Hvelplund til EnergiWatch.

Planen om at bygge flere anlæg i Danmark kan derfor enten blive udskudt eller reduceret, afhængig af hvad fremtiden byder på for det fynske selskab.

Læs også Nu er det fynske naturgasnet også solgt

Op mod 1.500 job på dansk grund

Ifølge Ole Hveplund er det politiske beslutninger for biogas, der lokker selskabet ud på det europæiske marked, samt beregninger fra Den Europæiske Biogasorganisation, EBA, som viser, at mængden af biogas på det europæiske gasnet vil vokse fra 1,2 milliarder kubikmeter til 18 milliarder kubikmeter i 2030.

- Ejerne støtter de udviklingsplaner, som vi hele tiden har haft. Det er at skabe en stor virksomhed i Danmark, der kan skabe 1.000-1.500 nye arbejdspladser i Danmark, siger Ole Hvelplund til EnergiWatch.

Nature Energys biogasdel er efter frasalget ejet af Sampension med 20 procent og 80 procent af det irsk-registrerede selskab Gosford Capital Designated Activity Company, der har kapitalfondene Pioneer Point Partners fra London og Davidson Kempner fra USA som ejere.