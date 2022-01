Derfor får danske børn og unge under 18 år ikke tredje stik

Ifølge Lægemiddelstyrelsen er betændelsestilstandene for det meste kendetegnet ved milde forløb, som går over af sig selv og kun i meget sjældne tilfælde bliver alvorlige. Bivirkningerne var oftest set hos yngre mænd.

- Vi skal have garanti for, at det ikke forekommer oftere ved tredje stik, og når det handler om børn, skal vi være ekstra påpasselige og omhyggelige, siger Camilla Foged.

Israel har vaccineret 12-15-årige

I Israel har man givet boosterstik siden sommeren sidste år, og ifølge det israelske medie Haaretz har myndighederne anbefalet et tredje stik til de 12-15-årige siden november.

Og data fra netop Israel brugte den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, til at underbygge, at det er sikkert og effektivt at vaccinere unge, da de godkendte tredje stik til de 12-15-årige i mandags. Boosterstik til amerikanere over 16 år var godkendt i forvejen.

- Baseret på FDA's vurdering af aktuelt tilgængelige data kan en boosterdosis af de godkendte vacciner hjælpe med at give bedre beskyttelse mod både Delta- og Omikron-varianten, sagde Peter Marks, direktør for FDA's Center for Biologisk Evaluering og Forskning, ifølge Reuters.