Beboere føler sig overset: Motorvejsstøj smadrer nattesøvn

Og beboerne får opbakning fra Venstres Lars Christian Lilleholt, som vil bringe sagen videre på Christiansborg.

- Det her er en af de absolut vigtigste fynske sager overhovedet. Motorvejsstøjen belaster tusindvis af beboere langs morotvej. Derfor er et det så vigtigt, at de fynske politikere kommer op i gear på den her sag, så vi får lagt pres på regereingen så vi får prioriteret støjafskærmning syd om Odense, siger Lars Christian Lilleholt, medlem af Folketinget for Venstre.

Borgmester Peter Rahbæk Juel er på ferie, men henviser til Maria Brumvig, som forklarer, at der bliver arbejdet på at hjælpe beboerne i området.

- Det ligger både Socialdemokratiet og borgmesteren meget på sinde, at borgerne i området skal hjælpes. Og vi vil lægge pres på Christiansborg for, at beboerne i området får del i de støjpuljer, der er blevet sat af infrastrukturforliget, siger Maria Brumvig, der sidder i Odense Byråd for Socialdemokratiet.