Gymnasieelever dropper cyklen og tager bilen

Rådmanden vil derfor gerne have, at der skal laves flere cykelstier, så folk naturligt vil vælge at cykle.

- Vi skal lave flere supercykelstier, som klimataskforcen også anbefaler det, så det bliver nemt at vælge cyklen. Jeg mener, at det skal være gulerod og incitamenter, der skal få folk til at vælge cykel fremfor bil, og ikke forbud, siger Christoffer Lilleholt.

Undersøgelse er en øjenåbner

På Skt. Knuds Gymnasium er undersøgelsen en øjenåbner for vicerektor Thomas Secher Lund, og gymnasiet vil nu lave en kampagne, der skal få eleverne til at fastholde de gode cykelvaner, selvom de får et kørekort undervejs i deres gymnasietid.

- Jeg er glad for, at vi har så stor andel, der cykler eller går i skole, men jeg synes ikke, at vi er i mål endnu. Derfor sætter vi i starten af skoleåret gang i en kampagne, der skal fremme elevernes cykelvaner, forklarer vicerektor på Skt. Knuds Gymnasium Thomas Secher Lund.

Vicerektoren forestiller sig, at kampagnen, som kommer til at hedde "Knuds knokler sammen" skal bestå af små motiverende konkurrencer, der skal få eleverne til at cykle mere.

- Vi kommer til at lave små konkurrencer, hvor vi har præmier til nogle af de klasser der cykler mest i skole. Lidt som man kender det fra kampagnen "Vi Cykler til Arbejde". Målet er at fastholde andelen af dem der cykler i 1.G, så de cykler i 3.G, forklarer Thomas Secher Lund.

Vaner grundlægges tidligt

Også Odense Kommune arbejder for at give gymnasieeleverne mere bæredygtige transportvaner. I november sidste år satte By- og Kulturudvalget penge af til, at arbejde sammen med gymnasierne om at få flere til at cykle, gå eller tage offentlig transport til gymnasiet.

- Undersøgelsen gør mig opmærksom på, hvad det er for nogle vaner man tillægger sig tidligt i livet. De følger med resten af livet, og det er vigtigt at få vi får odenseanerne til at tage cyklen, når det ikke er nødvendigt at tage bilen, siger Christoffer Lilleholt.