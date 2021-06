Fynske medier skal arbejde tættere sammen

Som det fjerde punkt vil husene tage initiativ til en konference for den danske mediebranche. Ambitionen er at undersøge, hvordan branchen kan mødes om nogle fælles, grundlæggende visioner for dansk journalistik i fremtiden også her til gavn for brugerne og demokratiet.



Næste skridt for de fire regionale medier er hen over de kommende måneder at samle redaktionelle med-arbejdere på tværs med det formål at konkretisere planerne yderligere. Allerede i løbet af efteråret vil de nordjyske og fynske medieforbrugere få de første resultater af det nye samarbejde at se.

Ingen fare for ensretning

Selvom samarbejdet mellem medierne bliver tættere, så vil der stadig være forskel på journalistikken. Det understreger både direktøren for Jysk Fynske Medier og TV 2 Fyns bestyrelsesformand.