Frivillige giver naturen en hånd - gør ådal mere attraktiv for ørreder

Går det efter planen, vil ørreder gyde i gruset, mens ynglet vil gemme sig blandt skjulestenene.

- Vi hjælper naturen lidt på vej, og vi ved af erfaring, at det har en kæmpe effekt, siger Søren Knabe.

Harmoni i efterårsregnen

Til efteråret vil de gode intentioner og vejret forhåbentligt gå op i en højere enhed med godt med nedbør i oktober, så vandet stiger i vandløbet.

- Det gør, at der er fuld passage her op til for ørreden, der trækker ind fra Lillebælt og hele vejen gennem Hårby Å og herop til Alenbæk, hvor den begynder at gyde i gruset, forklarer Søren Knabe.

Efter fire måneder udklækkes ynglen og vil vokse sig stor nok i den lille ådal.

Søren Knabe og et par håndfulde frivillige har således fået genetableret en lille fynsk ådal, som nu kan fyldes med harmoni.

- Vi mødte ind klokken ni, fik en kop kaffe og et rundstykke, og så arbejdede vi et par timer. Og så har vi gjort en rigtig god gerning.

- Og ørrederne bliver superglade for os. Og det gør naturen også.

Fiskebørnehaver

Det er ikke kun i Alenbæk, at der gøres noget for at forbedre fiskenes forhold.

I Middelfart er ønsket om flere fisk i Lillebælt mundet ud i såkaldte fiskebørnehaver, hvor de små fisk kan vokse sig større uden frygt for at blive spist af de store fisk.