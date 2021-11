Her skal du vise coronapas - og her skal du ikke

Vælgermøder og selve valghandlingen den 16. november er ligeledes undtaget coronapasset. Dog kan du risikere, at arrangørerne bag vælgermøderne alligevel gerne vil se et gyldigt coronapas. For har du ikke det, så har de ret til at afvise dig, som det skete for to politibetjente til TV 2 Fyns valgfolkefest i Kerteminde.



Årsagen til, at coronapasset genindføres skyldes, at pandemien er tiltagende i Danmark.

Onsdag blev flere end 3.000 testet positive for coronavirus, og det tal har ikke været så højt siden december sidste år.