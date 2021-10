Slut med lang ventetid: Her er maskinen, der sluger alt din pant på én gang

Den økonomiske gevinst er dog ikke den eneste grund til investeringen.

- Vi vil gerne servicere vores kunder bedst muligt, og lette kundernes arbejde med selve håndteringen af panten.

- Nu er vi jo en lokalejet butik, så det er derfor, vi putter pengene tilbage i lokalområdet, siger brugsuddeleren.

Hvis du overvejer at pante i Haarby, men er skeptisk ved tanken om at hælde alle dine pantflasker og dåser i maskinen på én gang, så kan du være helt rolig. Så længe du sørger for at stregkoderne er læsbare, så skal du nok få det rigtige beløb på din flaskebon.

- Du skal selvfølgelig komme med emballager, der er genbare. Det er klart, at hvis der er fejl på stregkoden, så vil maskinen også have fejl ved aflæsning, men der er ikke flere fejl ved den her, end ved alle mulige andre automater, siger Michael Milo.