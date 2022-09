Eksperter anbefaler færre i klassen: Så mange elever er der i de fynske folkeskoler

Kæmper for forsøgsordning

Den odenseanske venstremand Araz Khan vil derfor have færre elever i folkeskolens mindste klasser.

Han ønsker at højst 22 elever skal løbe ind i det samme lokale, når klokken ringer ind efter frikvarteret. Derfor forslår han, at man på fem skoler i Odense laver en forsøgsordning med 22 elever i 0.-3. klasserne.

- Vi skal have en bedre overgang fra børnehaven til skolen. Der skal være et tryggere miljø, bedre læring og mere tid til den enkelte relation. I sidste ende skal vi have flere børn til at trives og flere til at gennemføre afgangseksamen, siger Araz Khan (V).

Bliver ikke klogere

Folkeskolens elever trives bedre i mindre klasser, men de bliver ikke nødvendigvis klogere.



Det viser en forskningsoversigt fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, som konkluderer, at der ikke er en sammenhæng mellem faglige resultater og antallet af elever i klassen.

Alligevel anbefaler flere eksperter, at man prioriterer små klasser.

- Børn spejler sig i hinanden for at udvikle deres selvopfattelse og identitet. Der giver større klasser udfordringer i forhold til samspil og relationer, fordi man bringer flere sammen i fællesskaber, siger Bo Birk Nielsen.

Tilbage i november stemte rådmand Susanne Crawley nej til at undersøge, hvad det ville koste, at indføre et loft på 22 elever i folkeskolens mindste klasser.