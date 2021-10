Nattefrost på Fyn: Efterårets første kan være på vej

Temperaturerne vil typisk ligge på mellem 10 og 13 grader i dagtimerne, mens der nogle nætter kan komme lidt frost.

- Der vil være en smule variation i dagene. Mandag kan vi for eksempel godt få en del sol til at starte med, før der kommer skyer i løbet af dagen, siger Lars Henriksen.

- Midt på ugen får vi også perioder med sol, men onsdag bliver det efterhånden mere skyet vestfra, tilføjer han.

Mulig nattefrost undersøges

Især natten til onsdag og måske natten til lørdag kan der lokalt forekomme nattefrost.

Om nattefrosten onsdag bliver sæsonens første af slagsen, er endnu uvist. Natten til søndag blev der således registreret mulig nattefrost ved Horsens.

- Men målingen skal først lige kvalitetssikres af vores klimatologer. Det gør man altid for at sikre, at der ikke er tale om en fejlmåling, siger Lars Henriksen.