Hele Fyn og Storebælt flager på halv og lægger blomster

Sund & Bælt, der står for driften af Storebæltsforbindelsen, flager på halv fredag. Medarbejderne i A/S Storebælt, der hører under Sund & Bælt, er dybt påvirkede af onsdagens dødsulykke.

Læs også Fem fynboer omkommet i togulykke: Alle dræbte er nu identificeret

- Vores tanker går til de efterladte og pårørende fra togulykken. Det er en hændelse, der berører os alle dybt, skriver A/S Storebælt på de sociale medier.

- Vi har sænket flaget på halv, lagt blomster og tændt lys. Vi håber, at I vil gøre det sammen med os.

Der er lagt blomster på begge sider af Storebæltsbroen. På Nyborg-siden er der lagt blomster ved stenene på parkeringspladsen ved Hjejlevej.

Vores tanker går til de efterladte og pårørende fra togulykken. Det er en hændelse, der berører os alle dybt.



Vi har sænket flaget på halv, lagt blomster og tændt lys. Vi håber, at I vil gøre det sammen med os.... https://t.co/xN2wye1Rhw — Storebælt (@Storebaelt) January 4, 2019

Storebælt flager på halv fredag. Foto: Storebælt

Politiets og retsmedicinernes arbejde med at få identificeret de otte omkomne, der blev fundet i toget fra ulykken på lavbroen over Storebælt onsdag morgen, er nu afsluttet.

Fem af de otte omkomne kom fra Fyn.

Det fortæller Fyns Politi fredag morgen.

Her kan du også lægge blomster. Foto: Storebælt

Fynske rådhuse flager på halv

De fynske kommuner har ligeledes besluttet at markere sorgen over den tragiske begivenhed ved at flage på halv på de ti fynske rådhuse.

På denne måde udtrykker et samlet Fyn den dybeste medfølelse til de omkomnes familier og venner, skriver de ti fynske borgmestre i en fælles pressemeddelelse. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Ingen af de omkomne er i familie med hinanden, og alle er danske statsborgere. Deres pårørende er underrettet.