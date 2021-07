Unge bærer smitten i Odense: - Tag en test, før du går til fest

Smitten er den seneste uge steget kraftigt i Odense, og op mod tre fjerde dele af de 233 personer i kommunen, der den seneste uge er testet positv for coronavirus er mellem 20 og 29 år.

Derfor vil kommunen nu forsøge at få unge mennesker til at være mere flittige til at få taget en coronatest, inden de tager til social arrangementer.

- Vi ved fra vores dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, der jo står for smitteopsporing, at langt de fleste bliver smittet ved sociale sammenkomster eller i by- og nattelivet, siger Charlotte Scheppan, der er sundhedschef i Odense Kommune.