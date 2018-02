Udskældte vindmøller må snurre om natten

To uger - så længe nåede det standsningspåbud, som Svendborg Kommune udstedte at holde. Nu trækkes dele af påbuddet tilbage.

Endnu et kapitel kan nu føjes til konflikten omkring to 80 meter høje vindmøller på det vestlige Tåsinge.

Det er nemlig kun to uger siden, at Svendborg Kommune udstedte et standsningspåbud, som altså betød, at de ulovligt opstillede møller skulle stå stille.

Til stor glæde for naboerne til møllerne - og til lige så stor frustration for ejerne af dem.

Nu har kommunen ombestemt sig.

Havørnene flyver ikke om natten

Vindmøllerne må nu alligevel gerne køre i såkaldt vedligeholdelsesdrift. Det betyder ifølge et netop revideret påbud, at møllerne fremover må snurre to nætter om ugen af fire timers varighed per gang.

- Grundlæggende handler det jo om, at vi skal føre tilsyn med virksomheden her, og det tilsyn skal jo ikke være mere vidtgående, end det behøver at være, siger kommunaldirektør, Erik Meldgård Bendorf.

Nej, men til gengæld skal I vel også sørge for, at der ikke foregår ulovlig mølledrift?

- Ja, ja - men det er derfor, der er givet et standsningspåbud.

Hvorfor ophæver I så det påbud?

- Det handler om, at havørnene ikke flyver om natten, og flagermusene er i hi. Derfor er vedligeholdelsesdrift fuld forenelig med de beskyttelseshensyn, det handler om her.

Så møllerne er standset - de skal bare ikke stå stille?

- Møllerne er standset, og så er der nu givet mulighed for vedligeholdelsesdrift, der sikrer, at vindmøllerne ikke går i stykker, og det, mener jeg, giver rigtig god mening.

Hvad med de borgere, som har fået klagenævnenes ord for, at de møller her er ulovlige og derfor ikke kan tages i drift?

- Jeg er fuldstændig opmærksom på at i denne her sag, er der forskellige interesser og meninger, og de er ikke forenelige. Det er vores opgave at træffe den afgørelse, vi synes er korrekt i den her konflikt, og det er det, vi har gjort her, siger kommunaldirektøren.

Underkendt af to klagenævn i december 2017

De omstridte møller er opstillet på et ulovligt grundlag.

Det har både Planklagenævnet og Miljø- og Fødeklagenævnet slået fast i de to afgørelser, som klagenævnene traf den 20. december 2017.

Alligevel valgte kommunen få timer efter at have modtaget afgørelserne at give mølleejerne lov til at tage møllerne i brug. En afgørelse, som kommunen efter hård kritik måtte trække tilbage igen den 26. januar 2018, hvor man - efter seks ugers betænkningstid - beordrede møllerne standset.

Bare to uger senere har kommunen altså så igen ændret beslutning.

Torsdag aften besluttede forvaltningen - efter anmodning fra vindmølleejernes advokat - at lempe standsningspåbuddet. Angiveligt for at undgå, at møllerne lider skade.