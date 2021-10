26-årig mand anholdt for at knuse ruder med kanonslag

Fyns Politi har tirsdag klokken 08:56 anholdt en 26-årig mand. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Manden er sigtet for at have affyret et kraftigt kanonslag ud for Østergade 13 i Assens, der resulterede i flere knuste ruder i de nærliggende bygninger.

Det skete fredag den 15. oktober klokken cirka 22:20.