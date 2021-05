Abdel har løst sit problem med had på nettet

- Vælger du at gøre noget ved den, kan du kan svare kækt tilbage, indgå i en dialog eller simpelthen tage et screenshot af beskeden og lægge den ud på sociale medier, så andre kan se, hvad du må finde dig i, uddyber han.

Er du så ikke med til at sprede den slags?

- Samfundet skal vide, hvad det koster at stille sig frem, for at vi kan få løst det problem, siger Abdel Aziz Mahmoud.

Det nytter ikke noget at tie den form for krænkelser ihjel, for så rykker det ikke debatten på sociale medier et andet sted hen, mener han.

Det flytter noget

Abdel Aziz Mahmoud har også set, at det flytter noget både at indgå i en dialog med dem, der krænker, eller helt simpelt ved at udstille dem med en kopi ad deres besked lagt ind på hans profiler på sociale medier til skue for verden.

- Det sker tit, når jeg lægger et screenshot ud af en hadefuld besked, så får jeg en lovestorm tilbage i form af søde beskeder. Og det har hjulpet mig rigtig meget at få den støtte fra andre, fra seerne og mine følger, fortæller studieværten.