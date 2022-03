Kommune ønsker bedre overblik over ukrainske flygtninge

- Vi kan se en stor opgave ude i horisonten, som vi må gøre os klar til at håndtere så godt, som vi overhovedet kan, siger han og tilføjer:



- Vi kender ikke opgavens omfang, for der kan komme mange på én gang eller spredt over tid. Mange kan blive huset privat og mange kan måske står i en situation, hvor vi skal huse dem, og det er dét, vi skal prøve at finde ud af at få det til at gå op i en højere enhed.

90 dage

De fleste flygtninge er hurtigt taget fra hjemmet med meget få ejendele og er ivrige efter at finde et sikkert sted at opholde sig.

- Erfaringen er, at de flygtninge, der kommer først, er dem, der har det bedst, for de er hurtigt kommet væk fra rædslerne. De der kommer senere har flere oplevelser med i bagagen, der skal håndteres. Og det gør det svært at være til, siger Søren Steen Andersen.