Mangler cykelsti til skole: - Jeg har selv været ved at blive påkørt

Anne Sophie Buursgaard så gerne at Tea fik den motion, der er ved at cykle i skole

- Det giver bare mere fysisk aktivitet, og det er rigtig vigtigt, siger hun.

Mere oplysning

Datteren ville da også gerne selv cykle i skole om morgenen, og ifølge Anne Sophie Buursgaard er hun ikke den eneste.

- Der er mange cykelmodne børn i Gummerup, men de får ikke lov til det, fortæller hun.

Ifølge Anne Sophie Buursgaard er løsningen mere oplysning og indgriben fra kommunens politikere. Hun så også gerne, at der kom cykelstier i de to rundkørsler, men erkender, at det kan være svært i forhold til vejens bredde.

Derfor håber hun på, at stopsignaler og fokus på de bløde trafikanter vil få flere til at sænke farten i rundkørslerne, så hun og andre igen tør lade deres børn cykle i skole.

Kommer ikke på budgettet

I Assens Kommune forstår man godt udfordringen med de usikre veje, fortæller Dan Gørtz (V), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget. Der er mange områder, der mangler cykelsti.

Derfor holdt Kommunen i tirsdags møde om midlerne til ny cykelsti og her prioriteres sikrere skoleveje højt. Vejen til Glamsbjergskole kommer dog ikke på budgettet forløbig.

- Vi vil også gerne sikre den vej. Men vi har fået mindsket vores anlægsramme, så det ikke går ud over velfærden i Assens Kommune. Så det bliver ikke i budget for 2022, siger Dan Gørtz og fortsætter.

- Vi var ikke klar over udfordringen ved vejen til skolen, men vi håber på at kunne finde en løsning, og at folk imellemtiden har mulighed for på anden måde at få børnene i skole, hvis de føler sig utrygge.