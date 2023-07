Nyt krisecenter efterlyser ting til at skabe hjemlig hygge

Til september åbner Krisecenter Fyn endnu et center for voldsramte kvinder og børn i Glamsbjerg på Vestfyn.

Efterspørgslen er i følge krisecentret nemlig - desværre - stigende.

Lige nu er personalet ved at klargøre lokalerne til de kommende beboere, kvinder og børn.

Derfor er blandt andet medarbejder Sanne Sahlertz i fuld gang med at skaffe de ting, der gør et midlertidigt opholdssted til noget, der minder om et hjem.

Hvis du ligger inde med legetøj, møbler, udelegetøj, planter, billeder, lysestager og i det hele taget ting, der kan skabe hjemlig hygge, så send en mail til Sanne Sahlertz på sanne@krisecenterfyn.dk.