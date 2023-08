I dag var der næsten vindstille og sommerstemning har på CityCamp Assens Strand. Men campisterne har set vejrudsigten for de kommende dage, og den byder nærmest på efterårs vejr.

DMI varsler om risiko for stormende kuling på omkring 20 meter pr sekund fra vest for det fynske område. Samtidig er der risiko for vindstød af stormstyrke på mellem 25 og 28 meter pr sekund.

Så på campingpladsen har de sikret sig efter alle kunstens regler.