Til Skagen på cykel: Vil indsamle en million til udsatte børn

Fem erhvervsfolk fra Assens klikker sig torsdag i pedalerne for at cykle til Skagen til fordel for dårligt stillede børn i kommunen. De kalder sig Tour de Four.

Det er en kæmpe lettelse for os, at vi ved, vi har økonomien i orden, og at vi kan lave de ting, vi gerne vil, med familierne Jette Birk, formand, Red Barnet Assens

- Når man har muligheden, så skal man også gøre det. Vi har nogle muligheder og ressourcer, vi kan træke på gennem vores netværk, siger Ove Nygaard, som er en af de fem cykelryttere.

Det er femte år i træk, gruppen samler ind fra sadlen, og de håber i år at kunne nå et syvcifret beløb samlet.

- Vi har gennem de sidste fire år samlet 745.000 kroner sammen til dem, og vi har en drøm om at runde en million i år på det femte år, siger Ove Nygaard.

Hjælper udsatte efter coronakrise

Det er familieoplevelsesklubben i den lokale afdeling af Red Barnet i Assens, der modtager pengene. I de sidste fire år har cykelturen været med til at finansiere en række arrangementer som for eksempel biografture, juletræsfester og ture til Djurs Sommmerland.

- Det er en kæmpe lettelse for os, at vi ved, vi har økonomien i orden, og at vi kan lave de ting, vi gerne vil, med familierne. Det er en luksus og den skønner vi virkelig på, siger Jette Birk, som er formand for Red Barnets lokalforening i Assens Kommune.

I år bliver det til en noget længere tur for familierne fra Assens.

- I år har vi rigtig flottet os med en femdagestur til Bornholm. Egentlig fordi Red Barnet fylder 75 i år, men det har også vist sig, at der mere end nogensinde er brug for, at de familier, der har det svært, kan komme på sommerferie efter en periode, der har været specielt svær for dem, siger Jette Birk.

350 kilometer mod nord

Udover at ramme svage familier hårdt, har coronakrisen også kostet indsamlede kroner for organisationen.

- De sidste år har det været fantastiske beløb, der er indsamlet, men det har også været kombineret med et charity-event i foråret, som desværre er aflyst i år, siger Jette Birk.

Cykelrytterne blev sendt afsted med flag torsdag eftermiddag. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Dermed er der pres på de fem herrer, hvis de skal nå millionen, når de torsdag bevæger sig mod nord i det gode vejr.

- Der er højt humør i truppen, og vi glæder os. Vi har trænet hårdt op, selvom der har været coronakrise, siger Ove Nygaard.

Turen tilbagelægges i tre etaper, som tilsammen udgør en tur på omkring 350 kilometer.

- I dag cykler vi til Skanderborg, i morgen fortsætter vi til Dokkedal ved Limfjorden, og så lander vi i Skagen lørdag middag, siger Ove Nygaard.