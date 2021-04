12-årig pige overfaldet og sexmisbrugt på Fyn

Opdatering

I løbet af fredag aften har Fyns Politi fået to konkrete henvendelser fra borgere om sagen. Det oplyser vagtchef Steen Nyland. Han ønsker ikke at oplyse, om henvendelserne drejer sig om den mulige gerningsperson. - Vi følger op på de to henvendelser lørdag og undersøger dem, siger Steen Nyland til Ritzau.