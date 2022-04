Vil slå sin egen rekord: Kro serverer 1.200 schnitzler på én aften

Fredag eftermiddag er der gang i alle otte blus, der er ekstra varmekapacitet på ovnene og et varmeskab, der kan holde maden varm.

- Man skal aldrig sige aldrig

For at kunne håndtere serveringen af 1.200 jægerschnitzler, har Aarup Kro sat det hele i system. Der er to udleveringssteder, hvor man kan hente sin aftensmad, og så har man skullet vælge et afhentningstidspunkt.

På kroen regner de med at kunne udlevere 100 schnitzler hvert kvarter, men ifølge Casper Andersen kan man godt regne med, at der er lidt ventetid, når man skal hente sin mad. Han er dog ikke i tvivl om, at de nok skal slå rekorden.

- Vi har jo kunnet det før, så jeg tænker også, at vi kan igen. De 300 ekstra kuverter tænker jeg nok skal gå, siger kromanden.