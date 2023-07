Zoo med 99 procent krybdyr fylder 50 år

I 50 år har fynboerne kunne opleve reptiler som slanger, skildpadder og komodovaraner hos Terrariet i Vissenbjerg.

I dagens anledning blev en fem meter lang kvælerslange, som døde grundet et dårligt hjerte, dissekeret foran øjnene af interesserede tilskuere.



Det var blomsterhandleren fra København, Carl Aage Gram, der i 1773 udlevede sin drøm om at åbne et offentligt terrarium for de specielle dyr.

Ud over at være en attraktion for besøgende bidrager terrariet også til forskning og vidensindsamling for videre bevarelse og forståelse af dyrearterne. Og det sætter terrariets formand stor pris på.



- Det er fantastisk, og når dyrene her er min passion, så glæder jeg mig over, at kunne være her i dag, siger formand Henning Clausen.