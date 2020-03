Hjælp til psykisk sårbare: - De er mere anspændt end andre

Coronavirus fylder stort set alt i vores samfund i denne tid. Og for dem, der er psykisk sårbare, er det i nogle tilfælde brænde på bålet.

De har det ikke nemt, og de oplever at være i en forværret stresstilstand, lyder det fra Angstforeningen.

Vi er bekymrede for dem, fordi de heller ingen adgang har til deres netværk, som de ellers er meget afhængige af. Marie Särs Andersen, daglig leder i Angstforeningen.

- Jeg tror, vi alle sammen oplever, vi er mere anspændte end normalt, så det er de psykisk sårbare selvfølgelig også. De er det bare lidt mere end alle andre, og det er ikke nogen rar situation for dem, siger Marie Särs Andersen, der er daglig leder i Angstforeningen.

Det kan Leif Hansen godt genkende. Han har skrevet til os for at høre, hvad han kan gøre med for eksempel indkøb under coronakrisen.

Spørgsmål fra en fynbo Jeg bor alene, og da jeg lider af svær angst, har jeg svært ved at få købt ind til mad og almene fornødenheder. Jeg kender ingen. Hvad kan jeg gøre? Leif Hansen.

Han lider af svær angst, kender ikke mange og har ikke nemt ved at gå ud selv. Og i en tid, hvor der er fokus på at holde afstand og have en god hygiejne, fordi risikoen for sygdom ellers er endnu større, er det ikke let at overvinde frygten for at gå ud.

- Det er klart, at hvis de i forvejen er angste for at færdes blandt mennesker, fordi de er bange for eksempelvis et panikanfald, er det endnu mere svært at gå ud nu, fordi de så også kan frygte at få en meget alvorlig sygdom, når de går ud, siger Marie Särs Andersen.

Sluk for tv'et

I Angstforeningen har de ikke oplevet flere henvendelser end normalt, men alle henvendelser drejer sig om coronavirus.

- De er bange for, at de selv eller deres pårørende skal blive syge, siger Marie Särs Andersen.

Dem, der ringer ind, får udover en person at dele sine tanker med, også en række gode råd til at udgå forværring af deres psykiske tilstand. De får blandt andet at vide, de skal begrænse tiden, hvor angsten fylder.

Hjælp til psykisk sårbare Psykiatrifondens rådgivning: Telefon 39 25 25 25 Telefonerne er åbne mandag-torsdag fra kl.10 til 22 og fredag til søndag fra kl. 10 til 18 Chatrådgivning mandag og onsdag fra kl. 18 til 22 og hver tirsdag, torsdag og lørdag fra kl.12 til 16

Landsforeningen SIND har også rådgivning via telefon: 70232750

Angstforeningens rådgivning 'AngstTelefonen': 70 27 13 20

Angstforeningens rådgivnings til børn 'AngstTelefonen - Børn, Unge og Forældre': 82 30 60 70 Kilde: Psykiatrifonden, SIND, Angstforeningen.

- De skal udfylde tiden med noget andet. Hvis man er angst, er det en god idé kun at opsummere på nyhederne én gang om dagen, så man ikke sidder og ser skrækhistorierne hele tiden, siger Marie Särs Andersen.

Det kan være svært, fordi der ikke er meget andet at lave. Ligesom alle andre er psykisk sårbare også anbefalet fra myndighederne at holde afstand og undgå at mødes med andre mennesker.

- Vi er bekymret for dem, fordi de har begrænset adgang til deres netværk, som de ellers er meget afhængige af, siger Marie Särs Andersen.

Lyt til hinanden

Udover Angstforeningen har Landsforeningen SIND i denne tid også ekstra fokus på at hjælpe psykisk sårbare sikkert gennem coronakrisen.

Landsforeningen skriver på dens hjemmeside, at den står klar med telefonisk rådgivning for dem, der har en psykisk sårbarhed eller som lever med angst og et bekymret sind, fordi det kan være en meget vanskelig tid at gå igennem.

Psykiatrifondens rådgivning har under coronavirus fået en del opkald fra mennesker, der føler sig under et ekstra psykisk pres. Men de opfordrer også pårørende og andre, der er i dialog med psykisk sårbare, til at lytte ekstra godt efter.

- Taler man med et menneske, der er sårbar, bange og bekymret, så må man ikke feje den bekymring væk med en frisk bemærkning. Tag bekymringen alvorligt og vis forståelse. Vi skal vise hinanden solidaritet i den her situation, lyder det på hjemmesiden fra Torsten Bjørn Jacobsen, der er Psykiatrifondens formand.

Udover telefonisk rådgivning i flere forskellige foreninger og organisationer for psykisk sårbare, er der også hjælp at hente på Facebook. I den offentlige gruppe 'Coronavirus (COVID-19) - Hjælp På Fyn' kan man blandt få hjælp af andre borgere til at handle.