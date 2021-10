Danskerne låner rekordmeget i realkreditten til boligkøb

Det er efterhånden en velkendt historie, at boligmarkedet er buldret frem under corona, og nu bekræfter endnu et tal den historie.

Danskerne lånte i tredje kvartal rekordmange penge i realkreditinstitutterne. Det viser tal fra brancheorganisationen Finans Danmark.

Her blev der lånt 43,5 milliarder kroner til boligkøb. Det er det største udlån på et kvartal i levetiden for statistikken, der er lavet siden 1995.