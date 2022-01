Måske har du også undret dig: Derfor skal børnehaveklasserne ikke testes

Hvorfor det forholder sig sådan, giver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) nu en forklaring på i et skriftligt svar.

Her skriver han, at opfordringen er lavet på baggrund af Sundhedsstyrelsens vurdering, som lyder:

- At 0.-klasserne ikke bør omfattes af de regelmæssige screeningstest, fordi det generelt er svært at teste mindre børn. Desuden er 0.-klasserne stadig så nye i skolen, at ugentlige screeningstest vurderes til at udgøre en ekstra belastning for børnenes trivsel og skoleoplevelse.

Gratis selvtest

Som led i opfordringen om to ugentlige screeningstest har alle elever og ansatte mulighed for at få udleveret gratis selvtest på skolen.

Dette gælder også for børnehaveklasseeleverne, som derfor stadig har mulighed for at blive testet regelmæssigt, selvom de ikke er omfattet af opfordringen.

- Endelig anbefales børn i 0. klasse på lige fod med øvrige klassetrin at følge Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende råd, herunder at blive hjemme og blive testet, hvis de får symptomer på covid-19, skriver Magnus Heunicke.

Udover to screeningstest om ugen opfordres alle elever og ansatte desuden til at blive testet, hvis de er øvrige kontakter til en smittet person. Da der er tale om en opfordring, betyder det dog, at skolerne ikke må kræve eller føre kontrol med, hvorvidt eleverne efterlever testningen.