Se billederne: Politikere i vejrmøller, 'murderball' og i gang med frisørsaksen

Rosa Eriksen fra Moderaterne var hos Lær for Livet inviteret til at spille høvdingebold med Anders Lund Madsen som "benhård, men (u)retfærdig dommer".

Med kampen ville Lær for Livet gerne sætte fokus på, "at børn og unge i udsatte positioner har dårligere kort på hånden i forhold til at klare sig godt i skole og uddannelse end andre børn".

Politiker-holdet fik derfor en række benspænd, som skulle symbolisere, at "selvom vi har fri og lige adgang til uddannelse i Danmark, så har vi langt fra lige muligheder for at gennemføre den."

I kampen begav Rosa Eriksen ud i vejrmøller for at distrahere både dommere og modstandere.