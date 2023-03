Stephanie Lose efterlader uløste udfordringer: - Aldrig en god timing

- Det er en opgave, som skal løses, og som jeg har sagt ja til at løse, efter at Venstres formand har bedt mig om at gøre det.

Sådan lød det fra en smilende Stephanie Lose, da Venstre-politikeren torsdag formiddag blev præsenteret som fungerende økonomiminister.

Bag sig efterlader hun posten som formand i Region Syddanmark, som midlertidigt bliver varetaget af den fynske partifælde Bo Libergren.

- Det er jo en midlertidig opgave, indtil jeg kan vende tilbage til Region Syddanmark, siger Stephanie Lose.

Hun har siddet i Region Syddanmark siden 2006. Først som menigt medlem og siden 2015 som formand.

Tidligere har hun skullet håndtere sagen om det omstridte ambulancedriftfirma Bios, der endte med usammenhængende vagtplaner og som konsekvens heraf langsommere responstider.

De senere år har sagen om forsinkelser på det nye sygehus i Odense fyldt meget i regionen. Senest blev åbningen af Nyt OUH i december 2022 forsinket til slutningen af 2025.

Selvom skiftet kommer pludseligt, er hun tryg ved at overlade arbejdsopgaverne til kollegerne i Region Syddanmark.



- For det første tror jeg aldrig, der er en god timing, hvis man skal ud lige pludselig og med meget kort varsel.M en når det så er sagt, så er jeg jo omgivet af dygtige folk i Region Syddanmark, siger Stephanie Lose.

- Både embedsfolk og også politikere fra en bred vifte af partier, som løfter opgaverne, og der er en stærk samarbejdskultur i regionsrådet. Og det er jeg sikker på nok skal løse sig.

Kender regeringen

Da Stephanie Lose torsdag blev præsenteret som økonomiminister, var hun flankeret af den socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen.

Netop den kombination af en socialdemokratisk statsminister, der præsenterer en Venstre-minister i regeringen, er stadig forholdsvist nyt i dansk politik, efter de to partier sammen med Moderaterne valgte at danne regering sammen efter efterårets folketingsvalg.

Og netop processen om med at danne den regering har stor betydning for, at Stephanie Lose netop blev valgt som minister, mener TV 2's politiske analytiker, Jesper Vestergreen.

- Fordi hun er næstformand i Venstre, så har hun jo også været med inde over de regeringsforhandlinger, der har været, da man skrev regeringsgrundlaget.

- Hun har godt nok ikke siddet til stede fysisk i rummet på Marienborg, men hun har selvfølgelig været med i de snakke de drøftelser, der har været i Venstre om, hvilke politiske sejre og indrømmelser man skulle have. Derfor kender hun også detaljerne i grundlaget.

Samtidig uddyber han, at hun derfor formentlig vil have lettere ved at være selvkørende fra start.

Senest har Stephanie Lose og Region Syddanmark skulle forholde sig til, at to tredjedele af taget på Nyt OUH var lagt forkert og derfor skulle lægges om.