To år forsinket og 489 millioner kroner dyrere: Nu risikerer nyt sygehus skærpet tilsyn

TV 2 Fyn har forsøgt at få et interview med Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde (V), men hun har ikke ønsket at stille op på nuværende tidspunkt, hvor der ikke er en endelig afklaring om hverken et eventuelt tilsyn eller det økonomiske.



Ministeriet oplyser dog i en skriftlig kommentar, at:

- Indenrigs- og sundhedsministeren er bekendt med udfordringerne for byggeriet af Nyt OUH, og ministeriet er i tæt dialog med Region Syddanmark om budgetudfordringerne.

Sygehusbyggeri i Nordsjælland fik 800 millioner

Det nye supersygehus er et af 16 såkaldte kvalitetsfondsbyggerier med et samlet budget på 51 milliarder kroner i 2022-priser.

Der har fra start været stort fokus fra Sundhedsministeriet på at holde byggerierne inden for deres budgetter, hvilket flere steder har ført til, at regioner har måtte ændre i de oprindelige byggeplaner for ikke at overskride det samlede beløb.

Det har man gjort på byggeriet af Nyt OUH blandt andet ved at fjerne elementer fra planen, som man ellers gerne ville have haft i det færdige byggeri.

Derfor vakte det i 2021 undren hos den daværende næstformand i Region Syddanmark Poul Erik Svendsen (S), da et nordsjællandsk sygehusbyggeri fik økonomisk hjælp fra staten, fordi man manglede 800 millioner kroner i budgettet og stod over for at skulle sløjfe køkkenet.