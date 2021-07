Andre plejeforældre i forsvar: Marcos plejefamilie er smidt under bussen

En af dem er Elin Søndergaard, der har været plejemor igennem 22 år. Hun forsvarer, hvorfor plejefamilien ikke bare kan udtale sig.

- Plejefamilien har ikke en jordisk chance for at forsvare sig. Hvis vi siger noget om vores børn ude i byen eller bare til naboen, så er det fyringsgrundlag, og vi kan miste vores godkendelse. Vi har ikke engang mulighed for at gå til vores fagforbund, for de kan ikke hjælpe os. For alt, der vedrører børnene, tilhører børnesagen, og når det tilhører en børnesag, så er det ikke noget, fagforeningen kan gå ind i, siger Elin Søndergaard.

Budskab til folk på Facebook

Elin Søndergaard har, siden TV 2 Fyn bragte historien, forsøgt at svare på den kritik, plejefamilien har fået på Facebook. Hun vurderer, at hun har svaret på omkring 150 til 200 kommentarer.



- Den her familie bliver beskyldt for det mest forfærdelige. De bliver kaldt pengegriske, uduelige, og at de skulle brænde i helvede, siger Elin Søndergaard.



Fordelt på to opslag om sagen har der været over 1000 kommentarer på Facebook.

- Alle kan sætte sig ind i, hvor forfærdeligt det må være at have et barn, som er døende, og så kan man ikke få lov til at være der. Men vi ved ikke, hvorfor familien ikke må være der. Når man ikke ved det, så kan man sagtens sidde og sige, at den her familie skal være der hele tiden. Men man kender ikke årsagen til, hvorfor de ikke må det. Jeg kan sagtens forstå, at de biologiske forældre stiller op, men der er mange ting, vi ikke kender til, og så kan man ikke tillade sig at dømme, siger Elin Søndergaard.