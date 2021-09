Danmarks mest naturlige gymnasium ligger på Fyn: Her er edderkopper, hvepse og biller velkomne

Men prisen er ikke nødvendigvis det vigtigste ved dagen, mener Pia Gommesen, der er naturfagskoordinator på gymnasiet.

- Det vigtigste ved den her dag er jo, at vi giver naturen tilbage. Det er det, vi gerne vil. Vi har taget så meget plads fra naturen, så nu prøver vi at give det tilbage igen, siger hun.

- Vi engagerer eleverne i det, så de får en helt anden viden om, hvad det er, der foregår, ved at vi har dem ude, og de rent faktisk får det i hænderne. Det giver dem meget større ejerskab over de projekter, vi laver på skolen.